أصدر مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق ميشال قنبور صاحب موقع "ليبانون ديبايت"، بجرم "الافتراء والمس بمعنويات ​الجيش​ وقيادته ونشر معلومات كاذبة بحقه وخلق اجواء مستمرة ترمي الى تشويه صورة مطار بيروت الدولي امام اللبنانيين و​المجتمع الدولي​".

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