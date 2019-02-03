بزي: الحكومة الجديدة معنية بمضاعفة العمل واﻹنتاجية

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النيابية عضو المكتب السياسي لحركة امل النائب ​علي بزي​ خلال إلقائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة كفردونين ان تشكيل ​الحكومة​ يجب ان يكون بداية الجهاد الأكبر نحو الإجابة عن كل التساؤلات التي تقلق الوطن والمواطن حيال مختلف القضايا والعناوين التي تلامس أمنهم المعيشي واﻻقتصادي واﻻجتماعي.

واشار بزي الى ان الحكومة الجديدة معنية بمضاعفة العمل واﻹنتاجية بعيدا عن المناكفات لتعويض ​لبنان​ واللبنانيين 9 اشهر من هدر الوقت والفرص والمرواحة، مشددا على تطبيق القانون كمؤشر ل​محاربة الفساد​، داعيا الى ان يكون ملف ​الكهرباء​ اداريا وكهربائيا بنداً أولاً على جدول أعمال الحكومة بعد نيلها الثقة .