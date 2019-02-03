المعلومات تكشف ملابسات جريمة الزعرورية وتوقف القاتل بأقل من 5 ساعات

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنه حوالي الساعة 10.30 من تاريخ 1/2/2019 واثناء قيام المواطن هيثم الزين مواليد العام 1975 بممارسة هواية ​الصيد​ في محلة مزرعة الضهر / حي العبارة، وكان برفقته اربعة شبان من ابناء بلدته الزعرورية، تعرض هيثم المذكور ل​إطلاق نار​ من قبل مجهول أصابه في الجهة الخلفية للرقبة، فتم نقله بالصورة الفورية الى المستشفى، ولكن ما لبث أن فارق ​الحياة​. بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي على الجثة، صرّح بأن الوفاة ناتجة عن اصابة في المنطقة الخلفية للرقبة بخردق من النوع الكبير. على الفور باشرت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ اجراءاتها لجهة الكشف على مسرح الجريمة واستماع افادات الشهود.

ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات في محيط مكان حصول الجريمة، تم الاشتباه بالمدعو: م. ع. (مواليد عام 1955، لبناني)، بارتكاب الجريمة، وهو من بلدة مزرعة الضهر. حوالي الساعة 30 : 15 من التاريخ ذاته، قامت قوة من الشعبة ب​مداهمة​ منزل المشتبه به وتوقيفه. وبتفتيش منزله تم ضبط بندقية صيد وكمية من خرطوش الصيد. بالتحقيق معه، اعترف بأقدامه على ​إطلاق النار​ باتجاه المغدور على خلفية قيام الأخير بممارسة الصيد في أرضه.التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.