شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة في أبوظبي والان مع التفاصيل

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، ما يشير إلى هطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وفي إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة سقطت أمطار متوسطة إلى خفيفة، فيما خيمت أجواء مغبرة على إمارة الشارقة، وفقا للعين الإخبارية.

من جهة أخرى، ناشد المركز الوطني للأرصاد بالإمارات مرتادي البحر في الخليج العربي أخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطرابه بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي والرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الموج خاصة غربا من 6 إلى 8 أقدام، وقد يصل إلى 10 أقدام في العمق، من الساعة الـ3 صباح الأحد حتى الساعة الـ3 صباح الإثنين.