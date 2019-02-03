شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: منفتحون على كل الأديان والان مع التفاصيل

أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي تعقده الإمارات، قائلا: "يعقد في المكان والزمان المناسبين، في دولة الإمارات التي تحتفل بقيم التسامح والتنوع الحضاري والثقافي على أرضها".

وأعرب أبو الغيط، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الأحد، عن سعادته بوجوده "في هذا المحفل المهم، الذي يضم العديد من المفكرين؛ لإعلاء قيم الأخوة الإنسانية في جميع أنحاء العالم"، معتبرا أن الأخوة الإنسانية والتسامح صنوان لا يفترقان؛ "فالأخوة بين البشر تقوم على فضيلة التسامح"، على حد تعبيره.

وأكد أن الجامعة العربية رابطة منفتحة على أديان مختلفة وأعراق متعددة، قائلا: "نحن أبناء منطقة حملت للعالم أول مبادئ الأخوة الإنسانية، وخاطبت الإنسان بوصفه إنسانا، ولم تخاطب قبيلة بعينها أو جنسا بعينه أو عرقا دون آخر".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأديان السماوية كرست كرامة الإنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه، مشددا على أن الأديان ليست مسؤولة عن انتشار العنف والتطرف، مطالبا بضرورة تصحيح هذه المعلومة الخاطئة.

ورأى أبو الغيط أن التطرف في جوهره موقف من الحياة، وموقف فكري وإنساني له أيديولوجيته الخاصة، مشددا على ضرورة "أن نصون عالمنا من الكراهية والقتل والتطرف، ونخلق مجالا مشترك لأخوة بني الإنسان".

ويضم هذا اللقاء العالمي الذي دعت إليه دولة الإمارات مرجعيات دينية ومؤسسات دولية وإقليمية وعلماء ومفكرين من أهل الأديان والعقائد والثقافات المختلفة للتأكيد على وحدة الإنسانية وعلى الإرادة المشتركة في العمل من أجل توطيد وتوطين عرى السلام والإخاء والمحبة بين البشر جميعا.

ويهدف المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية من خلال برنامج عمل مهم إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الإنسانية للتصدي للتطرف الفكري ولنتائجه السلبية التي عانت منها الإنسانية طويلا، وذلك من خلال إرساء قاعدة جديدة للعلاقات بين أهل الأديان والثقافات المتعددة تقوم على احترام التعدد والاختلاف وبناء صرح الثقة المتبادلة بين الناس ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية.

وتتناول جلسات المؤتمر مفهوم الأخوة الإنسانية وطبيعة العلاقة التي تربط البشر فيما بينهم، حيث إن ركائزها تتعدى مجرد الاعتراف بالآخر سموا إلى آفاق الاحترام المتبادل والثقة في الطبيعة الخيرة للبشر ومن هذا المنطلق كان إرساء ثقافة السلام وترسيخ مفهوم المواطنة ومواجهة التطرف الديني منطلقات واقعية لتحقيق الأخوة الإنسانية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر مسؤولية حكماء الشرق والغرب في تحقيق السلام العالمي المبني على أسس الأخوة الإنسانية، وكذلك دور المنظمات الدولية والإنسانية في تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

ويلقي كلمة المؤتمر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، كما يلقي الكلمات الافتتاحية أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور جيمس زعبي، رئيس المعهد العربي الأمريكي، ونيافة الأنبا يوليوس، أسقف عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والقس الدكتور أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والسيد علي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين.