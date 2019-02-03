شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج التفوق الحياتي 2 بالشحر والان مع التفاصيل

اختتمت بمدينة الشحر فعاليات برنامج التفوق الحياتي 2 الذي نظمته مؤسسة أثر التنموية بغيل باوزير بالشراكة مع معهد بوابة المعرفة للتدريب والتأهيل وفريق أثر التطوعي بمديرية الشحر.

ويأتي ذلك برعاية كريمة من السلطة المحلية بالمديرية بمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة يقدمه المدرب الدولي أمير يحي شحره.

البرنامج استمر على مدى أسبوع، وفي حفل الاختتام أشاد نائب المدير العام لمديرية الشحر مصبح البحسني بالشباب المشاركين بالبرنامج لجهودهم والتزامهم للاستفادة من مخرجاته العلمية من تحقيق أحلامهم مشيراً إلى أن السلطة المحلية بالمديرية ستكون ساندة وداعمة لجميع الأنشطة والبرامج التي تخدم تنمية الشباب بمديرية الشحر .

من جانبه أعرب الدكتور عدنان محمد حمران المدير العام لمديرية غيل عن سعادته لتواجده بين شباب مديرية الشحر شاكراً جميع الجهات المساهمة في تنظيم البرنامج على اهتمامهم لإقامة مثل هذه البرامج التعليمية التي تساعدهم الشباب في تسويق أنفسهم لسوق العمل .

من جهته قال وليد خالد صياد رئيس فريق أثر التطوعي بالشحر التابع لمؤسسة أثر التنموية أن هذا الحفل الختامي للبرنامج يأتي لإشهار فريق أثر بمديرية الشحر وأن برنامج التفوق الحياتي 2 يعتبر من احد الانشطة والبرامج التي نفذها الفريق مرحباً بانضمام كل من يريد الالتحاق من الشباب للفريق وستكون هناك دورات تدريبية وانشطة مختلفة خلال الفترة القادمة معرباً عن شكره وتقديره للسلطة المحلية وجمعية رعاية الشباب وكل من شارك في انجاح هذا البرنامج التدريبي .

وفي ختام الحفل قام نائب المدير العام لمديرية الشحر والمدير العام لمديرية غيل باوزير والمدرب والحاضرين بتكريم الشباب المشاركين بالبرنامج وتسليمهم شهادات المشاركة .

حضر الحفل كل من : المهندس عبدالسلام محمد بلجعد رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد حسين العمودي المدير التنفيذي لمؤسسة أثر التنموية وسامي أحمد باحارثه مدير معهد بوابة المعرفة للتدريب والتأهيل ووجدان أحمد صحاليل رئيس جمعية رعاية الشباب الاجتماعية الخيرية والدكتورة صالحة باقطيان رئيسة أتحاد نساء اليمن وعدد من مندوبي الجهات الداعمة والمساهمة في انجاح فعاليات البرنامج بمديرية الشحر .