شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يكشف عن المشروعات التنموية التي ستحظى بها المكلا والان مع التفاصيل

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خلال حديث أدلى به لبرنامج "حديث المحافظ" الذي يبث عبر أثير إذاعة المكلا، بأن السلطة المحلية بالمحافظة اطلقت على هذا العام 2019م عام التنمية، واتخذت إجراءات مهمة منذ بدايته تصب جميعها في صالح التنمية وتحسين جودة الخدمات واستقرارها.

واضاف : في هذا الأسبوع كان هناك حدث كبير ومهم جدا وهو فتح فرع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المكلا، لان الفساد مشكلة خطيرة واذا تمكن فإنه ينخر في المؤسسات والإدارات والمجتمع، وهو ضمن النقاط الـ16 التي اعلنا عنها في خطة عمل المحافظ، ونعتبرها خطوة مهمة جداً وتلقينا ردود أفعال إيجابية جداً من الداخل والخارج والإقليم، وعلينا أن نستشعر المسؤولية تجاه هذا الداء الخطير ومكافحته مهمة وطنية كبرى يشترك فيها المجتمع والمؤسسات الحكومية والمدنية والقضاء وأجهزة الرقابة والمواطن، ونحن في حضرموت لايمكن أن نسمح للفساد أن ينخر في اقتصادنا، ومكافحته من ضروريات التنمية ونأمل أن نحد من الفساد في الوقت الحالي على أمل القضاء النهائي عليه في المستقبل القريب حتى نتمكن من تحقيق تنمية حقيقية، فالتنمية إذا لم تكن محصنة من الفساد ستكون غير ناجحة.

وقال المحافظ : "دشنا خلال هذا الأسبوع صرف الشيكات واعتماد المشاريع للشباب ضمن برنامج وخطة صندوق دعم الشباب الذي اسسناه مطلع العام المنصرم، وبلغت مجموع المشاريع التي تم اعتمادها 60 مشروعاً وهو عدد كبير وسيوفر فرص عمل لمجموعة كبيرة من الشباب في حضرموت، والصندوق يحظى برعاية كبيرة واهتمام من قبلنا ويمشي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، وستلحق هذه المشاريع مشاريع اخرى، والصندوق سيقيّم المشاريع ويتابعها وسيقدم المشورة لأصحاب المشاريع الممولة، ونعلق آمال كبيرة على الشباب الذين منحوا هذه الفرصة في أن يكونوا ناجحين ويسخروا الأموال في تنمية مشاريعهم وتحقيق الإستفادة لهم وللمجتمع وللعاملين معهم، وادعو رجال الأعمال في الداخل والخارج والمقتدرين والمواطنين إلى أن يساهموا لرفع رأسمال الصندوق، لأنه كلما تعزز ذلك كلما تمكنا من منح العديد من الشباب تمويل مالي لمشاريعهم وساهمنا في منحهم فرصة عمل وحاربنا البطالة التي يعاني منها كثير من الشباب في حضرموت.

وتابع المحافظ : "أمر آخر يهم المواطنين اتخذنا إجراءات فيه وهو إعادة تأهيل الطرق داخل مدينة المكلا، وكنا مؤجلين هذا الموضوع حتى نتمكن من الحصول على تمويل، وتمكنا مؤخراً من الحصول على تمويل مشروع صيانة اصلاح الطريق الممتد من مدينة بروم الى الجسر الصيني بديس المكلا، ونحن سنتكفل بصيانة بقية الشوارع والطرقات، وقد اسندنا هذه المهمة لمكتب الأشغال العامة والطرق لتجهيز الدراسات بصورة عاجلة وانزال المناقصات الخاصة بها، وسيبدأ العمل قريبا في صيانة الطرق واصلاحها في مدينة المكلا.

وحول موضوع المياه قال محافظ حضرموت : "ركزنا منذ البداية على مشروع توفير المياه وضمان عدم انقطاعها في مدينة المكلا وبقية مدن الساحل ونجحنا في ذلك خلال الصيف الماضي عبر حفر آبار جديدة وصيانة الشبكات الخاصة بنقل المياه للمنازل، واستعداداً للصيف القادم اعتمدنا حفر 4 آبار إضافية جديدة، بئرين منها تقع في غرب المكلا وبئرين اخرين في منطقة فلك شرق المكلا، واعتمدنا كذلك خط ناقل في غرب المكلا، وكل هذه المشاريع ستمكننا بإذن الله من تأمين المياه للمواطنين وعدم حدوث أزمة للمياه خلال الصيف القادم.

وفيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحي والمجاري، اوضح المحافظ المعالجات في هذا الموضوع قائلاً : "للأسف الشبكات الموجودة حالياً في مدينة المكلا قديمة وسيئة، وكلما حلينا مشكلة لطفح المجاري في حي من الأحياء ظهرت نفس المشكلة في حي آخر، لذلك اعتمدنا 3 مشاريع في المكلا لمعالجة مشكلة المجاري وستنزل المناقصة قريباً ونأمل أن تسهم هذه المشاريع في تقليص مشاكل طفح المجاري .

وفيما يتعلق بصيانة خور المكلا الذي تعرض للإهمال خلال السنوات الماضية، قال المحافظ : "قمنا بتوجيه مكتب الأشغال العامة والطرق والجهات المختصة الأخرى لصيانة خور المكلا وتجهيز دراسة كاملة لإعادة صيانته من كافة النواحي، وبإذن ستبدأ أعمال الصيانة منتصف هذا العام، كما وجهنا بتجهيز دراسة حديثة ومتكاملة لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خور المكلا وسيبدأ العمل فيها خلال هذا العام .

واختتم المحافظ البحسني حديثه الإذاعي بالقول "اطمئن المواطنين بأن مسألة التنمية وخدمات المواطنين نصب أعيننا ومن أولويات عملنا، ولن نغفل عن اي شيء ابداً وستتحسن الظروف والإمكانات، ونعلق الآمال على دعم دول التحالف العربي لمساعدتنا في الكثير من المشاريع الخدمية، وسيزورنا وفد خلال الأسبوع القادم من الصندوق السعودي لتنمية واعمار اليمن وسيتم الإعلان عن تمويل مجموعة من المشاريع الكبيرة والمهمة، وبعد اسبوعين تقريباً سيزورنا وفد آخر من دولة الإمارات العربية المتحدة للإعلان عن بدء العمل في تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها سابقاً وخصوصاً في مجالي الكهرباء والصحة، واملي كبير في المواطنين وأن نحظى بتضامنهم وتماسكهم وتفهمهم للصعوبات التي تقف أمامنا خلال هذه المرحلة، والعمل بإذن الله سيكون جاد ومثمر، ونلتمس من أبناء حضرموت مزيداً من التضامن والعمل الجماعي وتقدير الموقف الصحيح لكي نمشي بخطى حثيثة ونحقق نقلة نوعية في ملفي الخدمات والتنمية.