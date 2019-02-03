شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصادرون أملاك 1142 موالياً للشرعية باليمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أصدرت “وزارة العدل” في حكومة الانقلاب في صنعاء، قائمة بـ 1142 اسماً من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة، والجيش الوطني، وقيادات حزبية، وشخصيات اجتماعية، وأعضاء برلمان، لاستصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم، في محاولة لترهيب خصومها من قيادات الحكومة الشرعية والموالين لها.
وقالت مصادر، أمس السبت، إن “النيابة الجزائية المتخصصة رفعت القائمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيداً للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم”، وفقاً لـ”الوطن”.
وتهدف ميليشيا الحوثي إلى استغلال المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرتها في نهب الأموال والممتلكات الخاصة بمعارضيها.
وسبق لكثير من الأسماء الواردة في القائمة التعرض للاعتداء على أيدي ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي اقتحمت منازلهم وممتلكاتهم، وفجرت بعضها ونهبت أخرى.
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