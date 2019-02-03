شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاء سجن في نيويورك يشكون الصقيع وغياب التدفئة والان نبدء بالتفاصيل

ظل نزلاء سجن اتحادي في بروكلين أمس السبت يعانون من غياب الإضاءة والتدفئة جراء انقطاع الكهرباء منذ أيام خلال فصل الشتاء البارد.

وقالت قناة إن.بي.سي المحلية إن النزلاء والعاملون في سجن بروكلين متروبوليتان أمضوا اياما بدون تدفئة أو مياه ساخنة.

وأفادت مذكرات تقدم بها محامو دفاع اتحاديون يمثلون بعض السجناء إن حريقا اندلع يوم الأحد الماضي في سجن بروكلين متروبوليتان أدى إلى انقطاع الكهرباء ووسائل التدفئة في السجن مع بدء تحرك الهواء القطبي البارد صوب الساحل الشرقي.

ووفقا لأوراق المحكمة عانى بعض من أكثر من 1600 سجين وسجينة من درجات حرارة قاربت على التجمد وظلام بعد غروب الشمس وهم قابعون في زنازينهم لمدة 23 ساعة يوميا. وانخفضت درجة الحرارة في نيويورك إلى نحو 18 درجة تحت الصفر.