مقتل ستة أشخاص إثر خروج قطار عن سكته في الهند

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ركاب هنود يسيرون للحاق بقطار في محطة في كالكوتا

لقي ستة ركاب على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح الأحد بعدما خرج قطار سريع عن سكته في ولاية بهار الهندية، وفق ما أفاد مسؤولون.

وخرجت تسع عربات من القطار الذي كان متوجها إلى نيودلهي عن السكة صباح الأحد في محطة تقع على بعد 30 كلم شرق عاصمة الولاية باتنا.

وقال المتحدث باسم دائرة سكك الحديد الهندية راجيش كومار لوكالة فرانس برس "قتل ستة أشخاص وأصيب نحو 24 بجروح".

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها القنوات التلفزيونية المحلية حشودا ضخمة تتجمع قرب موقع الحادث حيث عمل عناصر الإنقاذ على رفع العربات المنقلبة.

وبدت فرق الإنقاذ وهي تبحث برفقة كلاب عن ركاب علقوا في العربات المتضررة.

وكان معظم الركاب نائمين عندما خرج القطار الذي كان يسافر بسرعة 55 كلم في الساعة عن السكة حوالي الساعة 04:00 (22,30 ت غ السبت).

وقال الراكب ماهيش كومار للصحافيين "كنت نائما وفجأة سمعت ضربة كبيرة ووجدت نفسي تحت كومة من الأمتعة".

وأفاد بيان لدائرة سكك الحديد الهندية صدر عقب تحقيق أولي أن الحادث نجم عن "شرخ في السكة".

وتعهدت الشركة بإجراء تحقيق دقيق في الحادثة التي تأتي بعد أيام من إعلان الحكومة أنها حسنت اجراءات السلامة في شبكة سكك الحديد.

وأفادت وزارة سكك الحديد أنه سيتم تقديم تعويض بقيمة 500 ألف روبية (سبعة آلاف دولار) لأقارب القتلى.

وكان وزير سكك الحديد بيوش غويال أعلن الجمعة أنه تم تحسين اجراءات السلامة في شبكة القطارات في أعقاب سلسلة من الحوادث الدامية.

وتعد شبكة سكك الحديد من أهم وسائل المواصلات في الهند عند قطع مسافات طويلة لكنها تعاني من مشاكل في بنيتها التحتية، ما تسبب بوقوع كوارث.

وقتل نحو 150 شخصا بعدما خرج قطار عن سكته في بهار عام 2016، في الحادث الأكثر دموية خلال الأعوام الأخيرة.