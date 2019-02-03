إشادة أمريكية بجهود الشيخ محمد بن زايد وحكومة الإمارات في التسامح الديني

أشادت الخارجية الأمريكية، بولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان وحكومة الإمارات في التسامح الديني وحرية التعبير الديني .

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، رصده (الخليج 365) "نحيي استقبال الإمارات العربية المتحدة التاريخي للبابا فرانسيس" .. مشيرة إلى أن هذه الزيارة البابوية الأولى إلى شبه الجزيرة العربية تمثل خطوة نبيلة نحو تعزيز التفاهم بين اثنين من أكبر الأديان في العالم.

وجاء في البيان "إن قداس البابا أمام 130000 شخص في أبو ظبي هو حدث تاريخي. نشيد بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على استمرار قيادتها في التسامح الديني وتعزيز الحرية الدينية".

وأكد البيان أن هذه الزيارة التي شملت لقاء بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ترمز إلى الأخوة بين المسيحيين والمسلمين .. مشيراً إلى أن الإسلام والمسيحية مجموعتان متجذرتان في التقليد الإبراهيمي.

وترى الخارجية الأمريكية أن مثل هذه التجمعات الدينية تساهم بشكل كبير في التشجيع على الاحترام العالمي للحرية الدينية.

ويزور كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، غداً الإثنين، الإمارات، بالتزامن مع إنعقاد فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في قصر الإمارات في أبوظبي والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وأهميته ومنطلقاته وسبل تعزيزه عالميا.