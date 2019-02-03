شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تحذر الفتيات من تداول بياناتهم على مواقع التواصل: مصيدة للنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النائبة سعاد المصرى عضو لجنة المشروعات الصغيرة ونائبة بورسعيد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن آلية وخطة الوزارة فى توعية الشباب من خطورة تداول بياناتهم الشخصية عبر مواقع التواصل، أو بعض التطبيقات من إساءة استخدام هذه البيانات، وكيفية استغلال وسائل الإعلام للقيام بالدور التوعوى والتنويرى للشعب المصرى.

وأشارت النائبة سعاد المصرى فى بيان صحفى لها اليوم، أن هناك بعض التطبيقات تتطلب الاطلاع على البيانات الشخصية من أجل التمتع بخدمات هذا التطبيق، وهذا الأمر يشكل خطورة على المجتمع ، وعلى الوزارة أن تحذر الشباب من هذه الثغرات التى، لافتة إلى الثغرة الكبيرة التى تم اكتشافها في أجهزة الآيفون بعد مضيّ سويعات من تغريدة تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة والتي أكد فيها أهمية الأمان والخصوصية وخطورة التغاضي عنهما، تم اكتشاف خلل كبير في «فيس تايم FaceTime» خير دليل على أن البرامج جنيعها مخترقة وغير آمنة.

وأوضحت النائبة أن هناك ظاهرة منتشرة عبر مواقع التواصل تتمثل مواقع الزواج والنصب باسم الزواج، محذرة من تبادل المعلومات الشخصية على هذه المواقع لأن هذا الأمر ينتج عنه فى بعض الأحيان الاعتداء على الفتيات وتعد هذه المواقع مصيدة لجذب الفتيات والشباب فى نفس الوقت.