غرفة شركات السياحة تحذر الراغبين فى أداء فريضة الحج من "السماسرة"

اليوم السابع - كتبت آمال رسلان
حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين فى أداء فريضة الحج مع شركات السياحة، من التعامل مع الوسطاء والسماسرة، وطالبتهم بالتوجه مباشرة الى أقرب شركة سياحة بالقاهرة، أوالمحافظات، منعا للتحايل وضياع الحقوق.
وقال باسل السيسى نائب رئيس الغرفة، أن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بالمواطنين، بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر، ليساوم به شركات السياحة، للحصول على أعلى عمولة تتراوح فى بعض الأحيان من خمسة ألاف الى عشرة ألاف جنيه عن كل جواز سفر.
وأضاف السيسى فى تصريحات صحفية أن أى مبالغ...
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