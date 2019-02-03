مصراوي - كتب - محمد عطايا:
إذا كان تطوير موسكو صواريخ "9 إم 729" يعني اختراقها معاهدة الأسلحة النووية من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن اختبار أمريكا طائرات بدون طيار في التسعينيات يجعلها بحسب الرواية الروسية، أول من فتحت المجال لتخريب الاتفاقية، وينذر ذلك بأن سباق التسلح بدأ بالفعل بين طرفي ميزان القوى الدولي.
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعلّق المشاركة في معاهدة الحدّ من الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى "آي إن إف"، وهي اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا في عام 1987 ساعدت...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانسحاب الأمريكي.. هل يشهد العالم أكبر سباق تسلح بين واشنطن وموسكو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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