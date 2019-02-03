صدى البلد - أ ش أ
أبطل خبراء إبطال المفرقعات في هونج كونج مفعول قنبلة عثر عليها في شحنة بطاطس قادمة من فرنسا.
وتمكن ضباط شرطة هونج كونج من نزع فتيل القنبلة اليدوية، وتزن حوالي كيلو جرام، وتعود لزمن الحرب العالمية الأولى في مصنع رقائق البطاطس "الشيبسي" بعدما عثر عليها ضمن كمية من البطاطس الطازجة المستوردة من فرنسا.
وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية على الإنترنت، أنه يعتقد أن العبوة دفنت في الحقل حيث تم حفر الخنادق إبان الحرب العالمية الأولى وكشف عنها في وقت لاحق بالصدفة مع جني محصول البطاطس وتم تعبئتها وشحنها إلى...
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قنبلة في شحنة بطاطس بهونج كونج قادمة من فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.