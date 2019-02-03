العثور على قنبلة في شحنة بطاطس بهونج كونج قادمة من فرنسا

صدى البلد - أ ش أ

أبطل خبراء إبطال المفرقعات في هونج كونج مفعول قنبلة عثر عليها في شحنة بطاطس قادمة من فرنسا.

وتمكن ضباط شرطة هونج كونج من نزع فتيل القنبلة اليدوية، وتزن حوالي كيلو جرام، وتعود لزمن الحرب العالمية الأولى في مصنع رقائق البطاطس "الشيبسي" بعدما عثر عليها ضمن كمية من البطاطس الطازجة المستوردة من فرنسا.

وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية على الإنترنت، أنه يعتقد أن العبوة دفنت في الحقل حيث تم حفر الخنادق إبان الحرب العالمية الأولى وكشف عنها في وقت لاحق بالصدفة مع جني محصول البطاطس وتم تعبئتها وشحنها إلى...