الشرطة البريطانية تنتقد نفسها بسبب لوحة إحدى سيارات الدورية

صدى البلد - أ ش أ
أبدت الشرطة البريطانية اعتذارًا بعد أن صور المواطن ستيفان مكجوان سيارة دورية لها بلوحة أرقام مطموسة.
وجه مكجوان سؤالا - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" إلى شرطة لينكولنشاير بإنجلترا عما إذا كان من الممكن إيقاف أي سائق لوجود لوحة أرقام مطموسة لأى سبب، وعندما أجابت الشرطة بنعم، رد المواطن بصورة لسيارة دورية الشرطة وهي تقف في بلدة "سكيجنيس" بالمقاطعة، وقد تم طمس لوحتها.
واعتذر ضابط الشرطة - وفقا لشبكة (بي.بي.سي.) البريطانية - بقوله إن الصورة أظهرت "أننا لم نلتزم بالمعايير التي وضعناها لأنفسنا"، وأردف...
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