مقتل 3 أشخاص اثر حريق بمركز ابحاث الفضاء الايراني

اعلن وزير ​الاتصالات​ وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي عن "مقتل 3 أشخاص اثر حادث حريق وقع اخیرا في مركز ابحاث ​الفضاء​".

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