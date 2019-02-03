مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بحادث مرور قرب مدينة كالوغا قرب موسكو

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في حادث مرور وقع على طريق سيارات سريع قرب مدينة كالوغا جنوب غربي العاصمة الروسية ​موسكو​".

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