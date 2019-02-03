نتانياهو: في نهاية الأسبوع بدأنا بناء الجدار على الحدود مع قطاع غزة

أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أنه خلال جلسة لل​حكومة​ أنه "في نهاية الأسبوع بدأنا بناء الجدار على الحدود مع ​قطاع غزة​، وإذا لم يكن هناك هدوء في غزة، فان هذا لن يمنعنا من العمل حتى خلال الحملة الانتخابية".

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