إغلاق مطار دولي في أستراليا بعد تهديد بوجود قنبلة

أفادت شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية أنها أخلت مبنى الرحلات الدولية في مطار بريزبينب عدما عثرت على جهاز مثير للشكوك لدى استجابتها لبلاغات تحدثت عن تهديد رجل يبلغ من العمر 50 عاما ويتحدث اللغة العربية لامرأة.

وتم استبعاد ​الإرهاب​ كدافع بينما تم توجيه اتهامات للرجل تتعلق ب​العنف​ المنزلي والإدعاء الكاذب بأنه سيدمر أو يتسبب بأضرار في منشأة للطيران والتهديد كذبا بوجود ​قنبلة​.

وكشفت السلطات أن الجهاز الذي عثر عليه كان "معطلا" لكن مفوض شرطة كوينزلاند إيان ستيوارت قال إن مظهره المعقد "لا يشير إلا إلى الأشواط الكبيرة التي قد يقطعها شخص ما لخلق انطباع بالخطر والتهديد والخوف".

وسيمثل الشخص الذي تم توقيفه أمام المحكمة الاثنين. وأعيد فتح مبنى المطار بعد ساعتين من وقوع الحادثة.