الجليد يحاصر آلاف السيارات على طريق سريع بإيطاليا

اصطفت آلاف السيارات في طوابير طويلة بسبب الثلوج الكثيفة على طريق سريع بإيطاليا وقام ​رجال الإطفاء​ بإنقاذ 200 شخص علقوا لساعات داخل سيارات وحافلات. وأوضح متحدث باسم رجال الإطفاء في منطقة بولسانو إن الطوابير على الطريق الذي يربط بين المناطق الشمالية الشرقية و​النمسا​ وصل إلى 16 كيلومترا. وأضاف أن من الصعب تقييم عدد المركبات الموجودة ولكنه أوضح أن عددها "بالآلاف".

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