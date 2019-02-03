ترامب: خسرت أموالاً طائلة الرئاسة في الولايات المتحدة ولكنني أحبها

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "منذ توليه منصب الرئاسة في ​الولايات المتحدة​ خسر الكثير من أمواله"، نافياً "الإشاعات الدارجة التي تزعم أنه يتكسب الكثير من الأموال جراء وظيفته"، مستبعداً "التكهنات بعدم ترشحه لولاية ثانية"، لافتاً إلى "أنني خسرت أموالاً طائلة منذ أن توليت الرئاسة، إنها لا تجلب المال، فهي واحدة من أعظم الأنشطة الخاسرة في ​العالم​. لكن لحسن الحظ، أنا لا أحتاج إلى المال".

ونوه إلى "إمكانية إعلان حالة الطوارئ من أجل بناء الجدار العازل على حدود ​المكسيك​"، مشيراً إلى أن "المفاوضات الجارية مع الديمقراطيين في ​الكونغرس​ مضيعة للوقت".