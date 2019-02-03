اصابة 4 اشخاص في اشكال عائلي استخدمت فيه الاسلحة في بحنين المنية

أصيب اربعة اشخاص في ​اشكال عائلي​، بدأ بالتضارب ثم استخدمت فيه ​الاسلحة​ في ​بحنين​ ​المنية​، ونقل الجرحى الى مستشفى الخير للمعالجة. وعلى الفور ضربت ​القوى الامنية​ و​مخابرات الجيش​ طوقا وفتحت تحقيقا بالحادث، وعملت مديرية المخابرات على مداهمة المكان وتفتيش المنازل ومعاينة مكان الاشكال وبدأت عملية بحث ومطاردة لمتسببي الاشكال لتوقيفهم.

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