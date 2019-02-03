سعد: نحن نصنع الحقائب ونرفعها وليعلم الكل بأننا كنا الحل وسنبقى

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ الى أن "الكل يعلم أن الطوباويات السياسية لا تمر في معراب، لان "​القوات اللبنانية​" تثبت دائما وأمام كل استحقاق أنها المرجعية الوطنية الأساسية التي لا تتلكأ يوما عن أداء واجبها على اكمل وجه".

و خلال تمثيله رئيس حزب "القوات" الدكتور ​سمير جعجع​ في العشاء السنوي الذي أقامه مركز كفرعبيدا في "القوات اللبنانية"قال: "لسنا أزلام حقائب، نحن نصنع الحقائب ونرفعها وليست هي من تصنعنا، ومن يوهمكم بأننا كنا عثرة في طريق ​الحكومة​، أخبروهم بأننا كنا وما زلنا وسنبقى الحل. مطالبنا التمثيلية في الحكومة لم تكن سوى حقنا الشرعي بناء على نتائج ​الانتخابات النيابية​ الأخيرة التي أثبتت الحجم الفعلي للقوات اللبنانية في الشارع المسيحي".

وأكد ان "وجودنا اليوم في الحكومة من خلال وزرائنا الأربعة هو دليل على سيرنا في الطريق الصحيح نحو لبنان افضل خال من ​الفساد​ والسمسرات و​المحاصصة​. وليعلم الجميع اننا سنكون في هذه الحكومة حراس الهيكل ضد المرتشين، ضد تجار الهيكل، ضد الفاسدين والمفرطين بالمال العام، ضد سوء استعمال السلطة، ضد الصفقات والمحسوبيات، ضد الهدر، وسنسمي الاشياء بأسمائها ولن نوفر احدا. سنكون حراس الهيكل بكل ما للكلمة من معنى، حفاظا على حقوق المواطنين، وسنكون سورا حصينا في وجه كل الصفقات، وسنتصدى لكل صفقة تطاول حقوق المواطن حتى ولو اتهمونا بالمشاكسة والمعارضة، سنبقى حراس الهيكل وهذا أقل واجباتنا وإلا لا لزوم لأن نكون في المعترك السياسي".