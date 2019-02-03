يديعوت: حزب الله نجح في الحصول على ثلاثة وزارات بعد مناورة لأشهر

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أن "المناورة المفاجئة ل​حزب الله​ بعد جدالات استمرت لأشهر، هو أنه نجح في الحصول على ثلاثة وزارات أبرزها ​وزارة الصحة​ التي تسلمها ​جميل جبق​ الطبيب الشخصي للأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​، وهي وزارة صاحبة رابع أكبر ميزانية في ​الحكومة​".

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