النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت حرمة الاجواء اللبنانية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع م ك دون طيار خرقت حرمة الاجواء اللبنانية وتنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية فوق منكطقتي ​العرقوب​ و​مرجعيون​".

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