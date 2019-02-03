النشرة: توقيف سوري في منطقة سردا في حاصبيا بجرم تعاطي المخدرات

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب حاصبيا أوقفت في منطقة سردا السوري م.ر.أ مكتوم القيد بجرم تعاطي ​المخدرات​ والتحقيق جار لاجراء المقتضى القانوني".

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