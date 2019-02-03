شعبة المعلومات توقف شخصين ارتكبا عدّة عمليات سرقة في النبطية

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه ليل تاريخ ٣١/١/٢٠١٩، اقدم مجهول على سرقة دراجة آلية عائدة لاحد المواطنين من أمام منزله في بلدة ​كفرمان​ - النبطية.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي، تم الاشتباه بكل من اللبنانيين:- س. ح. (مواليد عام ١٩٩٦)- ع. ح. (مواليد عام ٢٠٠٠) وبعد عملية رصد ومتابعة، جرى توقيفهما بتاريخ ١/٢/٢٠١٩ في اقل من ٢٤ ساعة على حصول السرقة.

بالتحقيق معهما، إعترفا بسرقة الدراجة الآلية، وباقدامهما على سرقة دراجة اخرى من بلدة انصار - قضاء النبطية، إضافةً إلى قيامهما بعدة سرقات لمحركات من مرآب مخصّص لتجميع كسر السيّارات في محلّة تول، وقد عملا لاحقا على بيع المسروقات.

سلما إلى القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على اشارة القضاء المختص.