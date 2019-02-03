لفت المدير العامة للمؤسسة العامة للإسكان ​​روني لحود​​ إلى أن "الاموال التي صدرت بشأن ​القروض السكنية​ غير كافية ولكن الـ300 مليار ليرة ممكن ان تريح 1000 عائلة"، مشيراً إلى "أننا نستقبل طلبات جديدة ولكن على مسؤولية المواطنين وبدأنا بالتواصل مع كل من كان قد قدم من قبل للتأكد من العدد النهائي".

كانت هذه تفاصيل خبر روني لحود: بدأنا بالتواصل مع كل من كان قد قدم طلبات من قبل للتأكد من العدد النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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