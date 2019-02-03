ألبير منصور: الثلث المعطل يسحب صلاحيات رئيس الحكومة

لفت النائب ​ألبير منصور​ إلى أنه "من الجيد أنه تم تأليف ​الحكومة​ لاننا دخلنا في أزمة كبيرة لأن هناك أوضاع اقتصادية أساسية وجوهرية في البلد بحاجة لمعاجة وكنا على شفير نقطة صعبة جدا"، معتبرا ان "الثلث المعطل يسحب صلاحيات رئيس الحكومة وهو لديه اعداد جدول الاعمال ودعوة ​مجلس الوزراء​ إلى الاجتماع"، مشيراً إلى أن "المصارف في لبنان حققت منذ التسعينيات وحتى اليوم أرباحاً مخيفة وعليها واجب مساعدة الدولة اللبنانية في الازمة التي وصلنا إليها وتوظيف قسم من هذه الارباح في خدمة الشعب اللبناني".

وفي حديث تلفزيوني، علق منصور على الاشكال الذي وقع بين ​جهاز أمن المطار​ و​الجمارك​ في ​مطار بيروت الدولي​، قائلا: "هذه تصرفات فردية من الممكن أن تجري في المطار ولا يجب أن نحمل ​الاجهزة الامنية​ عامة ما جرى في المطار"، معتبراً أن "موظف الجمارك تصرف بشكل جيد ومن حقه تفتيش جميع الحقائب التي تمر في المطار ومن الممكن ان يكون قد تم توقيفه بسبب الاشكال الذي وقع ولا معلومات عن أسباب توقيفه".

من جهة اخرى، استنكر منصور "الاعتداء على قناة "الجديد" وهذا النوع من التصرفات مع وسيلة إعلامية وأتمنى عدم تكرار مثل هذه الأفعال ولا بد من محاسبة الفاعلين".