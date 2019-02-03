هاشم صفي الدين: نأمل بأن تكون على مستوى الوعود

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين أن "تشكيل هذه الحكومة يحملها مسؤولية كبيرة، إنجازات وأولويات اقتصادية واجتماعية، عبر عنها الجميع، أما العبرة ففي التطبيق".
وخلال اللقاء السنوي الذي يقيمه الحزب لأئمة ولجان المساجد في النادي الحسيني لمدينة النبطية، قال: "اللبنانيون لن ينتظروا البيان الوزاري فقط، سينتظرون الوقائع والمتغيرات التي ستحصل عليها هذه الحكومة في الدرجة الأولى، الكهرباء، المياه والنفايات". وأضاف: "إن لم تتمكن هذه الحكومة من أن تعطي أجوبة على هذه العناوين في الحد الأدنى مع عناوين معيشية ضاغطة خلال مدة وجيزة أو أشهر قليلة، يعني ذلك أن هذه الحكومة ليست على مستوى الوعود التي تطلق في كل يوم، إلا أننا نأمل بأن تكون على مستوى الوعود وبأن نعمل على تسهيل الأمر، لكي تتمكن هذه الحكومة من تنفيذ هذه الأولويات والبرامج".
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