وهاب وصل الى خلدة لتهنئة أرسلان وصالح الغريب بتوزيره

وصل رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ إلى خلدة لتهنئة رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب أرسلان بحضور شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ ​نصرالدين الغريب​ ووزير شؤون النازحين ​صالح الغريب​ حيث يتم استقبال المهنئين بتوزير الغريب.

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