طعمة أمل ان يكون تشكيل الحكومة الجديدة على مستوى توقعات اللبنانيين

أمل النائب السابق ​نضال طعمة​ "ان يكون تشكيل ​الحكومة​ الجديدة على مستوى انتظارات وتوقعات اللبنانيين". وقال: "المواطنون طال انتظارهم فعلا لبارقة أمل ترفع عنهم الأعباء الاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهلهم وتكاد تفقدهم الإيمان بهذا البلد، فلتضع هذه الحكومة نصب أعينها حاجات وهموم الناس أولا، ولتكرس ممارسة سياسية جديدة، تنطلق من المصالح المحلية لا الإقليمية، ففي ظل التسويات التي تشهدها المنطقة، فلنكن أقوياء كي لا تأتي الحلول على حسابنا وحساب أهلنا، وليركز العمل الحكومي على المناطق المحرومة والمنسية، بعيدا من التجاذبات السياسية ومنطق الصفقات".

واضاف: "أما وقد تشكلت الحكومة، فلم يعد مجديا الحديث عن تمثيل عكار، الموضوع الذي كنا قد كررناه وتحدثنا به مرارا وتكرارا، فعكار لا يجوز أن تبقى منسية، رغم عدم تمثيلها، وهذا ما نأمله من ممثلي كل القوى السياسية المتواجدة في عكار، فالحراك السياسي يجب أن يتجاوز حدود الجغرافيا، والتيارات السياسية العابرة للمناطق عليها أن تترجم حضورها على كامل حدود البلد، وعكار المتروكة على الأطراف، ينبغي أن تعود إليها الدولة إذا أردنا فعلا أن نؤسس لدولة العدالة".