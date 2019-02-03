ايوب حميد: نريد نهوضا للوطن ومعالجة لمشكلاته وازماته

اعتبر عضو المكتب السياسي في "​حركة أمل​" النائب ​ايوب حميد​، في احتفال تأبيني في ​بلدة بيت ليف​ "أن بارقة أمل لاحت في الأفق من خلال ​تشكيل الحكومة​ والمهام الموكلة اليها، والآمال باتت معلقة عليها بفعل طبيعة المرحلة بعد تسعة اشهر من الانتظار غير المبرر".

وقال: "نريد نهوضا للوطن ومعالجة لمشكلاته وازماته، وهذا ما يجب أن يكون في سلم الأولويات، بعيدا من منطق الإستئثار أو توهم لانتصارات فئوية من هنا وهناك".

واضاف: "نسمع كثيرا عن مكاسب وانجازات، ليقولوا ما يشاؤون، لا احد بامكانه العودة الى لغة الغلبة، او ما يسميها عناصر قوة في تسجيل مواقف او احراز مواقع، المهم ان ينتصر ​لبنان​ وهذا المواطن الذي ينتظر من دولته ومؤسساته بعد مماطلة وتسويق وهدر للوقت، معالجة أزماته المعيشية والاقتصادية وشؤون مستقبله".