اعتبر عضو المكتب السياسي في "حركة أمل" النائب ايوب حميد، في احتفال تأبيني في بلدة بيت ليف "أن بارقة أمل لاحت في الأفق من خلال تشكيل الحكومة والمهام الموكلة اليها، والآمال باتت معلقة عليها بفعل طبيعة المرحلة بعد تسعة اشهر من الانتظار غير المبرر".
وقال: "نريد نهوضا للوطن ومعالجة لمشكلاته وازماته، وهذا ما يجب أن يكون في سلم الأولويات، بعيدا من منطق الإستئثار أو توهم لانتصارات فئوية من هنا وهناك".
واضاف: "نسمع كثيرا عن مكاسب وانجازات، ليقولوا ما يشاؤون، لا احد بامكانه العودة الى لغة الغلبة، او ما يسميها عناصر قوة في تسجيل مواقف او احراز مواقع، المهم ان ينتصر لبنان وهذا المواطن الذي ينتظر من دولته ومؤسساته بعد مماطلة وتسويق وهدر للوقت، معالجة أزماته المعيشية والاقتصادية وشؤون مستقبله".
كانت هذه تفاصيل خبر ايوب حميد: نريد نهوضا للوطن ومعالجة لمشكلاته وازماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.