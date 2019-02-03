أكد وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ في حديث تلفزيوني أن "هناك الكثير من المشاكل يجب متابعتها وأولها مشكلة ​تلوث نهر الليطاني​ وذلك حفاظا على سلامة المواطن"، مشيراً إلى أنه " سيتم متابعة موضوع تصدير الزراعات اللبنانية مع ​القيادة​ السورية من أجل ​معبر نصيب​ من أجل السماح لعوبر منتجاتنا إلى باقي ​الدول العربية​".

كانت هذه تفاصيل خبر حسن اللقيس: هناك الكثير من المشاكل يجب متابعتها وأولها مشكلة تلوث نهر الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.