وزير الشباب: "ليه ما نحلمش ننظم كأس العالم؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن العالم ينظر إلى مصر الآن، بسبب تنظيمها لبطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل، باعتبارها ثالث أقوى بطولة عالميًا.

وأضاف: "

وأضاف خلال ندوة "جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات الشبابية"، التي عقدت صباح الأحد، بمعرض الكتاب: "ليه ما نحلمش ننظم بطولة كأس العالم؟ ولكن علينا أن نكون مستعدين لذلك".

وقال أشرف صبحي: "إلغاء الدوري في الوقت الحالي بعيد تماما عن الاحتراف، في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى مصر بسبب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، ثالث أقوى بطولة قارية على مستوى العالم".

وتصاعدت أزمة مؤجلات الدوري الممتاز بعد أن تدخل الأهلي أمام تحالف (بيراميدز- الزمالك) وأصدر بيانًا يهدد فيه اتحاد الكرة من المساس بجدول الدوري قد يعصف بالدوري العام هذا الموسم.