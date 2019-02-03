منياوي يتبرع بمنزله للوحدة الصحية.. والمحافظ: نموذج مُشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، المقر المؤقت للوحدة الصحية داخل قرية شوشة بمركز سمالوط، وقدّم الشكر لأحد المواطنين الذي تبرع بمنزله ليكون مقرًا مؤقتًا للوحدة الصحية بالقرية دون مقابل مادي.

وأضاف المحافظ، خلال الجولة التي أجراها في مركز سمالوط، أن مثل تلك النماذج المشرفة، تمثل قدوة للجميع حتى تستمر الوحدة في تقديم وأداء الخدمات الصحية، لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مقر الوحدة الصحية.

وأوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة في المنيا، أنه جرى إسناد أعمال إحلال وتجديد الوحدة لهيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد المحافظ، عددًا من الخدمات المقدمة للمواطنين وتابع الحالة العامة للنظافة، وشدد على رئيس المركز برفع كافة المخلفات والتراكمات والإشغالات في مختلف الشوارع، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى، بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لضبط الحركة المرورية ولتسهيل حركة السير أمام المواطنين والسيارات.