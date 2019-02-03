وزيرا التربية والتعليم والتضامن يفتتحان أعمال التطوير بمدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة، تعد نموذجا يحتذى به فيما يختص بالتعاون المطلوب بين الوزارات المختلفة من جهة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة من جهة أخرى للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور طارق شوقي، أعمال التطوير بمدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة في محافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، وسيكي نوكي السفير الياباني بمصر.

وأثنى شوقي على نجاح مدرسة العروبة في اعتماد كود الإعاقة وتوفير كافة التيسيرات المطلوبة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إن التكاتف المجتمعي ودمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية جزء لا يتجزأ من عملية إصلاح التعليم الكبرى التي تخوضها مصر في عام التعليم 2019، مضيفا أن تغيير الثقافة يحدث بالفعل كما هو واضح من نموذج مدرسة العروبة.

من جهتها أشادت والى بحجم ما تم انجازه من أعمال حيث تفقدت والى القسم الخاص برياض الأطفال والمعمل المجهز، وأثنت على اعتماد كود الإعاقة داخل المدرسة وتخصيص أماكن وخدمات لتسهيل حركتهم.

ومدرسة العروبة نفذتها جمعية تكاتف للتنمية بالتعاون مع برنامج المنح اليابانية، بتكلفة اجمالية 6 ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه و800 ألف مقدمة من الجانب الياباني و20% من إجمالي التكلفة مقدمة من الجمعية.

وقد شملت أعمال التطوير التي تمت تحت إشراف جمعية تكاتف للتنمية الأثاثات والتجهيزات والتطوير الإنشائي وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة وأولياء الأمور ، كما شملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالبا وطالبة بدلا من 451 طالبا وطالبة، و72 طالبا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال و504 طلاب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و48 طالبا وطالبة بفصل التعليم المجتمعي مع الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم إضافة إلى إنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية يحتوي على 2 قاعة رياض أطفال وفناء مجهز خاص بهم.

كما تم تطوير غرف الأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات المدرسين تضمنت تحليل محتوى لمناهج وصعوبات التعلم ومبادىء التنمية الشاملة وكيفية التعامل مع مشكلات الطفل.

وتعد مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بالجيزة هى المدرسة الثانية والتي قامت جمعية تكاتف للتنمية بتطويرها من خلال التعاون مع البرنامج الياباني والمدرسة رقم 25 والتي قامت الجمعية بتطويرها على مستوى محافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية - بنى سويف - السويس.