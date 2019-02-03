التأديبية العليا تعاقب حارس مدرسة بالبدرشين بسبب إهماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية بمجازاة حارس بإحدى مدارس إدارة البدرشين التعليمية بخصم أجر شهرين من راتبه بعد ثبوت إهماله في أداء عمله، مما أدى إلى سرقة أجهزة كمبيوتر وبروجكتور من المدرسة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء بتحقيقات النيابة الإدارية التي أشرف عليها المستشار طارق عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن ثبوت ارتكاب المتهم سعيد أبو بكر، حارس بمدرسة أبو صير الإعدادية، وقائع هذه القضية حسبما جاء بكتاب الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للتحقيق فيما تضمنته مذكرة مدير إدارة البدرشين التعليمية من حضور يحيى بعد المقصود، مدير مدرسة أبو صير الإعدادية بنين، للإبلاغ عن سرقة، حيث أبلغه باكتشافه سرقة 2 جهاز كمبيوتر بمحتوياتهم وجهاز بروجكتور من معمل الأوساط والذي يستخدم كنترول لامتحانات النقل، وأكد عدم وجود كسر بالباب الخشبي والباب الحديد، وتحرير محضر بقسم شرطة البدرشين.

وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب إلى المذكور من إهماله في أعمال الحراسة مما مكن مجهولا من دخول المدرسة وسرقة 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاته وجهاز بروجكتور بإجمالي مبلغ 11776 جنيهًا من معمل الأوساط بالمدرسة.

وأفادت بأن الثابت بالأوراق وكشفت عنه التحقيقات ثبوت هذه الواقعة في حق المذكور ثبوتًا يقينًا، استنادًا إلى أنه المكلف بحراسة المدرسة مما يجعله الأمين على العهدة بأكملها وكان يتعين عليه بذل العناية المطلوبة منه في الحفاظ على عهدته من القيام بأعمال الحراسة المكلف بها وعدم ترك مقر عمله واتخاذ الإجراءات اللازمة على نحو يمنع فقد هذه العهدة أو إتلافها أو سرقتها.

وأضافت أنه اعترف بتركه المدرسة في ذلك اليوم تاركًا المدرسة بدون حراسة في تلك الفترة، مما سهل لمجهولين من دخول المدرسة وسرقة معمل الأوساط لعدم وجود حراسة بالمدرسة مما يتأكد معه مسئوليته.