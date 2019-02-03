بعد إحالته للمفتي.. أسرة زوجة طبيب كفرالشيخ المتهم بقتلها: "يحيا العدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

"يحيا العدل.. الله أكبر"، تلك كانت كلمات أسرة الأم ضحية مذبحة رأس السنة بحي سخا بمدينة كفرالشيخ "منى محمد فتحي السجيني"، والتي لقيت مصرعها ذبحًا بسلاح أبيض "سكين" وأطفالها الثلاثة على يد زوجها المتهم الطبيب "أحمد ع. ز. ا" 41 سنة، عقب نطق المحكمة بقرارها بخصوص القضية.

وقالت والدة الزوجة الضحية "وفاء شهاب الدين": "الحمد لله ويحيا العدل ربنا انتقم من المجرم القاتل بعد قرار المحكمة بإحالة أوراقه للمفتي هذا هو القصاص العادل من رجال يقضون بعدل الله على الأرض".

وأضافت والدة المجني عليها، أن ابنتي الجميع يعرف أخلاقها ويعرفون أسرتها خاصة بعد طعن القاتل في شرفها وحاول إثبات خيانتها ليبرر جريمته الشنعاء ولكن الله العلي القدير انتقم منه بعدما وقفت بجواره في محنته وكان رد الجميل منه الطعن في شرفها وقتلها لكن في النهاية الله اسمه العدل وكل الشكر لرجال القضاء الذي أعاد الحق لابنتي وأطفالها الثلاثة".

وبفرحة غامرة أكد ناصر السجيني، عم الزوجة الضحية لـ"الخليج 365"، أن القرار الذي نطقته محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى" جاء عادلًا ومنصفًا وبث الطمأنينة في قلوب احترقت جراء نار اشتعلت بها حزنًا على ابنة شقيقه وأطفالها الثلاثة فكفى ماجاء بالتحقيقات بإثبات كذب المتهم بشأن إدعاءه بخيانتها له لكن رجال الشرطة والقضاء انصفوها وأعادوا الحق لها.

وقررت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، إحالة أوراق الطبيب "أحمد ع.ز"، 41 سنة، إلى فضيلة المفتي، وذلك لأخذ رأيه الشرعي، بشأن عقوبة إعدامه، وذلك لأتهامه بقتل زوجته "منى محمد فتحي السجيني"، 38 سنة، وأطفاله الثلاثة "عبد الله"، 8 سنوات، و"عمر"، 6 سنوات، و"ليلى"، 4 سنوات، ذبحًا بسلاح أبيض سكين.

كما قررت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، تحديد جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، في أحداث القضية رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019 كلي كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد شفيق بركات، رئيس نيابة كفرالشيخ الكلية، والمستشار محمد السعودي، وكيل النيابة الكلية، وشادي نوار، وكيل نيابة مركز كفرالشيخ.

تعود التفاصيل إلى الاثنين 31 ديسمبر 2018 أي في ليلة رأس السنة الجديدة، عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بورود بلاغ لقسم شرطة أول كفرالشيخ، بعثور الطبيب المذكور، على زوجته، وأطفاله الثلاثة مذبوحين داخل شقتهم.

وبعد التحفظ على الطبيب صاحب البلاغ بمعرفة رجال الشرطة، ومن خلال استجوابه بعدما أثيرت الشكوك حوله، أنهار أمام القيادات الأمنية من وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفرالشيخ، ومباحث قسم أول، مقررًا إرتكابه الواقعة بوجود خلافات مع زوجته جعلته يفقد عقله ويتجرد من إنسانيته ولعب الشيطان برأسه ليتخلص من زوجته وأطفاله الثلاثة.