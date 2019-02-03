اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة مواطنين فلسطينيين من مدن الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إنه تم مصادرة مركبة أحد المعتقلين في الخليل .. فيما نقلت قوات الاحتلال المعتقلين إلى مراكز التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 5 مواطنين فلسطينيين بعد اجتيازهم السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب 5 شبان بعد اجتيازهم السياج قرب معبر صوفا شمال شرقي رفح جنوب القطاع ونقلهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الخمسة بعد محاولتهم اجتياز الحدود شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً بالضفة وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.