روسيا: إطلاق سراح طاقم قارب صيد ياباني محتجز قد يستغرق وقتاً

ذكرت السلطات الروسية أن إطلاق سراح طاقم قارب صيد ياباني، الذي تم احتجازه الأسبوع الماضي، ربما يستغرق بعض الوقت، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد.

وكان مسؤولون روس قد احتجزوا القارب "نامبر 68 نيشينو-مارو، الأربعاء الماضي في بحر اليابان، معللين ذلك بما يزعم من قيامه بعمليات صيد غير مشروعة.

والقارب تملكه جمعية تعاونية لصيد الكابوريا بمقاطعة شيمان غرب اليابان.

وغادر القارب من ميناء بمقاطعة توتوري في 26 يناير. ويرسو حالياً في ميناء ناخودكا بأقصى الشرق الروسي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين روس قولهم إنهم احتجزوا القارب للاشتباه في قيامه بعمليات صيد غير مشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في روسيا.

وتردد أنهم يستجوبون ربان القارب وربما يعتقلوه.

ويقول المسؤولون إنهم سيستجوبون أفراد الطاقم التسعة الآخرين وربما يستغرق إطلاق سراحهم وقتاً.

وذكرت القنصلية العامة اليابانية في مدينة فلاديفوستوك الروسية إن مسؤوليها التقوا بأفراد الطاقم وأكدوا أنهم بصحة جيدة.