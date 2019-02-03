مادورو يتحدى الغرب ويدعو إلى انتخابات رئاسية مع انتهاء المهلة الأوروبية

يواصل رئيس الدولة الفنزويلي نيكولاس مادورو تحدي الغرب بينما تنتهي الأحد مهلة حددتها ست دول أوروبية للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة مهددة بالاعتراف بخوان غوايدو رئيسا إذا لم يتم ذلك.

وكانت الدول الست (ألمانيا واسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا)، أمهلت مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإلا ستعترف بمعارضه غوايدو رئيسا.

وبدلاً من تحقيق ذلك، أطلق مادورو الذي ظهر السبت بين الجمهور للمرة الأولى منذ ستة أشهر، فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتغيير البرلمان الذي تشكل فيه المعارضة أغلبية.

ونزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع كراكاس السبت، بعضهم للمطالبة برحيل مادورو (56 عاما) والآخرون للاحتفال بذكرى مرور عشرين عاما على الثورة البوليفارية وتأكيد دعمهم للزعيم الاشتراكي.

وأكد جوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد أن شهر فبراير سيكون "حاسماً" لطرد مادورو من السلطة.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس حشودا في الشوارع من الجانبين، لكن لم تتوفر أرقام جديرة بالثقة حول أعداد المتظاهرين.

ومن منصة أمام مقر ممثلية الاتحاد الأوروبي في كراكاس، أعلن زعيم المعارضة وصول مساعدات إنسانية مرسلة إلى البلاد إلى الحدود مع كولومبيا والبرازيل و"جزيرة في الكاريبي" في الأيام المقبلة، داعيا الجيش إلى السماح بدخولها.

وقال غوايدو "سنواصل التحرك في الشوارع إلى أن نصبح أحرارا، إلى أن ينتهي اغتصاب" السلطة. ورد الحشد "نعم هذا ممكن".

ودعا أنصاره إلى مواصلة الضغط في تظاهرة جديدة في "يوم الشباب في فنزويلا" في 12 فبراير.

وتحدث عن تعبئة أخرى لتوزيع المساعدات في الأيام المقبلة من دون أن يضيف أي تفاصيل.