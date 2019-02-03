إغلاق مطار دولي في أستراليا بعد تهديد بوجود قنبلة



أُغلق أحد أنشط مطارات أستراليا بعدما أشهر شخص سكينا وأكد امتلاكه قنبلة في ردهة المطاعم، ما أثار ذعر المسافرين الذين لاذوا بالفرار، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وأفادت شرطة ولاية كوينزلاند أنها أخلت مبنى الرحلات الدولية في مطار بريزبين في وقت متأخر السبت بعدما عثرت على "جهاز مثير للشكوك" لدى استجابتها لبلاغات تحدثت عن تهديد رجل يبلغ من العمر 50 عاماً ويتحدث اللغة العربية لامرأة.

وتم استبعاد الإرهاب كدافع بينما تم توجيه اتهامات للرجل تتعلق بالعنف المنزلي والإدعاء الكاذب بأنه سيدمر أو يتسبب بأضرار في منشأة للطيران والتهديد كذباً بوجود قنبلة.

وكشفت السلطات أن الجهاز الذي عثر عليه كان "معطلًا" لكن مفوض شرطة كوينزلاند إيان ستيوارت قال إن مظهره المعقد "لا يشير إلا إلى الأشواط الكبيرة التي قد يقطعها شخص ما لخلق انطباع بالخطر والتهديد والخوف".

وفي صورة نشرتها الشرطة بدا الجهاز صندوقاً أسود صغيراً ألصقت به أسلاك. وسيمثل الشخص الذي تم توقيفه أمام المحكمة الاثنين.

وأعيد فتح مبنى المطار بعد ساعتين من وقوع الحادثة.