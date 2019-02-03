شاهد..الوليد بن طلال يشيد بجمال العاصمة السعودية وصحرائها

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"صباح اليوم بالبر... هذه الرياض وليست المالديف"، بهذه الكلمات عبر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن فخرة بالعاصمة السعودية الرياض عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" .
ونشر الملياردير السعودي مقطع فيديو له في الرياض صباح أمس السبت متغنيا بمائها وضبابها وصحرائها.
وأشارت بعض وكالات الأنباء إلى أن الأمير نشر مقطعا من رحلة برية على ضفة بحيرة ضخمة
وكانت آخر تدوينات الوليد بن طلال، أمس الجمعة، وتحدث فيها عن إنجازاته في مجال العمل الإنساني، ودور المرأة السعودية في قيادة مشروعات ضخمة في 189 دولة حول العالم.
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