- 1/2
- 2/2
قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح البادي، إن سبب نقل اجتماع لجنة التنسيق المشتركة في الحديدة إلى عرض البحر هو تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها التواجد في مناطق الشرعية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف البادي أن من أسباب عقد الاجتماع في البحر هو مخاوف الفريق الأممي وممثلي الحكومة من تعرضهم لمحاولة اغتيال بعد إطلاق النار الذي تعرض له رئيس لجنة إعادة
واجتمع رئيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد الخاصة بالحديدة باتريك كاميرت صباح اليوم مع ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية على متن سفينة (فوس أبولو) التابعة للأمم المتحدة في عرض البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: نقل اجتماع لجنة التنسيق المشتركة إلى عرض البحر بسبب تعنت الميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.