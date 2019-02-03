اليمن: نقل اجتماع لجنة التنسيق المشتركة إلى عرض البحر بسبب تعنت الميليشيات

راجح البادي

وكالات :

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح البادي، إن سبب نقل اجتماع لجنة التنسيق المشتركة في الحديدة إلى عرض البحر هو تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها التواجد في مناطق الشرعية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف البادي أن من أسباب عقد الاجتماع في البحر هو مخاوف الفريق الأممي وممثلي الحكومة من تعرضهم لمحاولة اغتيال بعد إطلاق النار الذي تعرض له رئيس لجنة إعادة

الانتشار باتريك كاميرت في وقت سابق.واجتمع رئيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد الخاصة بالحديدة باتريك كاميرت صباح اليوم مع ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية على متن سفينة (فوس أبولو) التابعة للأمم المتحدة في عرض البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة.