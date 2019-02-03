إسلام أباد: قضية كشمير حجر زاوية مهم في سياسة باكستان الخارجية

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

وكالات :

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأحد إن قضية كشمير تعد "حجر زاوية" مهم في سياسة بلاده الخارجية، مؤكدا أن إسلام أباد لديها موقف واضح بشأن هذه القضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف قريشي أن "باكستان ستواصل تقديم دعمها السياسي والأخلاقي والدبلوماسي للكشميريين من أجل حقهم في تقرير المصير وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



وجاءت تصريحات قريشي قبيل مغادرته إلى لندن، من أجل عقد مؤتمر دولي حول كشمير

في البرلمان البريطاني غدا (الاثنين).



يشار إلى أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".