تيريزا ماي تؤكد عزمها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي

وكالات :

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عزمها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قالت ماي: "إنها ستذهب إلى بروكسل محملة بأفكار جديدة وتفويض من البرلمان في لندن".

يشار إلى أنه تتركز قضية التفاوض

الأساسية مع الاتحاد في إيجاد ترتيبات بديلة على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، للبقاء عليها مفتوحة، لكن من دون توضيحات لتلك الترتيبات، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي، ويرفض إعادةالتفاوض على تلك المسألة.وكان عضو حزب المحافظين البريطاني، جاكوب ريس موج، صرح، أمس السبت، بأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يمكن أن تحتاج إلى تأجيل الموعد المتفق عليه 29 مارس المقبل، للحصول على اتفاق أفضل.ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق الجديد في 14 فبراير الجاري.