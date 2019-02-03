التحالف الدولي يستهدف موقعًا للجيش السوري بمنطقة السكرية

قوات التحالف الدولي بسوريا - أرشيف

وكالات :

استهدفت قوات التحالف الدولي بغارة جوية أحد مواقع الجيش السوري في منطقة السكرية غربي البوكمال على الحدود مع العراق؛ ما أدى إلى سقوط

جريحين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

نقلت المصادر، نقلًا عن مصدر سوري، لم تمسه - القول "إن

طيران التحالف الأمريكي أقدم على تنفيذ ضربة جوية ضد مربض مدفعية تابع للجيش السوري في منطقة السكرية غرب البوكمال"، مضيفًا أن الضربة نفذت، أمس السبت، وتسببت بجرح جنديين وتدمير مدفع.