التحالف الدولي يستهدف موقعًا للجيش السوري بمنطقة السكرية

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قوات التحالف الدولي بسوريا - أرشيفوكالات :
استهدفت قوات التحالف الدولي بغارة جوية أحد مواقع الجيش السوري في منطقة السكرية غربي البوكمال على الحدود مع العراق؛ ما أدى إلى سقوطجريحين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نقلت المصادر، نقلًا عن مصدر سوري، لم تمسه - القول "إن
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