اخبار العالم

التحالف الدولي يستهدف موقعًا للجيش السوري بمنطقة السكرية

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

قوات التحالف الدولي بسوريا - أرشيف
وكالات :

استهدفت قوات التحالف الدولي بغارة جوية أحد مواقع الجيش السوري في منطقة السكرية غربي البوكمال على الحدود مع العراق؛ ما أدى إلى سقوط

جريحين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

نقلت المصادر، نقلًا عن مصدر سوري، لم تمسه - القول "إن

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

طيران التحالف الأمريكي أقدم على تنفيذ ضربة جوية ضد مربض مدفعية تابع للجيش السوري في منطقة السكرية غرب البوكمال"، مضيفًا أن الضربة نفذت، أمس السبت، وتسببت بجرح جنديين وتدمير مدفع.
 

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يستهدف موقعًا للجيش السوري بمنطقة السكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى