أعلن وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، أن بلاده ستعلن احتجاجها على افتتاح مركز إنقاذ بحري في بحر الصين الجنوبي، بعد أيام من تصريح المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، بأن بلاده ينبغي أن تكون شاكرة لهذه الخطوة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أنطونيو كاربيو من المحكمة العليا الفلبينية بأنه يتعين على الفلبين الاحتجاج على بناء الصين للمركز في "فيري كروس ريف".
قال لوكسين إنه يؤيد موقف
وفي عهد الرئيس الصيني الحالي، شي جين بينغ، قامت الصين ببناء شبكة من الجزر الاصطناعية ذات الممرات والمنارات في
وأضاف وزير الخارجية أن وزارته تنتظر تقييم مستشار الأمن القومي، هيرموجينيس إسبيرون، حيث إن الحكومة لا تستطيع الاعتماد على حسابات وسائل الإعلام.
وقال سلفادور بينيرو، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، الأسبوع الماضي إن الفلبين يجب أن تكون شاكرة للصين، لأن مركز الانقاذ يمكن أن يساعد الجميع.
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